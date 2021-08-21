Афганские беженцы разбили стихийный лагерь в приграничье Польши. Их всё ещё не пускают в страну

Источник материала: СТВ

К ситуации на границе. Уже несколько дней на территории сопредельной Польши находится группа афганских беженцев, которых не пускают в страну и отказывают во всяческой помощи, игнорируя все нормы международного права, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.













Ольга Шерснева, СТВ:

Мигранты вынуждены были разбить стихийный лагерь. Кадры с места происходящих событий мы только что получили от нашей съемочной группы. Концлагерь XXI века. По-другому это не назовешь.