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Афганские беженцы разбили стихийный лагерь в приграничье Польши. Их всё ещё не пускают в страну
Источник материала: СТВ
К ситуации на границе. Уже несколько дней на территории сопредельной Польши находится группа афганских беженцев, которых не пускают в страну и отказывают во всяческой помощи, игнорируя все нормы международного права, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ольга Шерснева, СТВ:
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К ситуации на границе. Уже несколько дней на территории сопредельной Польши находится группа афганских беженцев, которых не пускают в страну и отказывают во...
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