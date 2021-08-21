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«Публиковать данные об этих лицах». В интернете появилась часть закрытых переписок польского премьер-министра

21.08.2021 21:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще одна порция закрытых переписок польского премьер-министра Матеуша Моравецкого. Адресаты – Павел Яблонский и Михал Габриель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Публиковать данные об этих лицах». В интернете появилась часть закрытых переписок польского премьер-министра

Последний, к слову, в любопытных подробностях расписал указания по созданию экстремистских «черных книг», главной целью которых были белорусские силовики.

«Публиковать данные об этих лицах». В интернете появилась часть закрытых переписок польского премьер-министра

«Публиковать данные об этих лицах». В интернете появилась часть закрытых переписок польского премьер-министра

Следующий шаг – создать страницу в интернете на русском языке и, возможно, белорусском. Публиковать на ней данные об этих лицах (силовиках) и информацию о белорусских и международных нормативно-правовых актах, на основании которых они могут понести наказание. В рамках созданного сайта проводить дезинтеграционные информационные действия среди бандитов (подробные действия можно раскрыть после одобрения идеи).

«Публиковать данные об этих лицах». В интернете появилась часть закрытых переписок польского премьер-министра

«Публиковать данные об этих лицах». В интернете появилась часть закрытых переписок польского премьер-министра

«У меня есть надежный профессионал, который мог бы этим заняться», – добавил Михал Габриель. Вот такой он, очередной пример «невмешательства» польского панства в дела Беларуси.

 
 
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Еще одна порция закрытых переписок польского премьер-министра Матеуша Моравецкого. Адресаты – Павел Яблонский и Михал Габриель, сообщили в программе Новости «24...
 
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