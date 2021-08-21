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Суд над правозащитником Леонидом Судаленко начнется в сентябре. Его обвиняют в финансировании массовых беспорядков

21.08.2021 22:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В сентябре суд Центрального района Гомеля начнет рассмотрение уголовного дела правозащитника Леонида Судаленко и двух волонтеров — Марии Тарасенко и Татьяны Ласицы.

Суд над правозащитником Леонидом Судаленко начнется в сентябре. Его обвиняют в финансировании массовых беспорядков
Леонид Судаленко. Фото spring96.org

Их обвиняют в финансировании и организации массовых беспорядков (части 1 и 2 статьи 342 Уголовного кодекса). Рассматривать дело будет судья Сергей Соловский. Точная дата суда пока неизвестна. Свидетелей вызвали на 15 и 17 сентября, сообщает БелаПАН.

Правозащитник с 18 января находится в СИЗО. В изоляторе с февраля также содержится Татьяна Ласица. Мария Тарасенко дома, имеет обязательство о явке и невыезде.

В вину Судаленко вменили помощь в уплате штрафов для участников протестных акций, призыв в Facebook помочь многодетной семье купить дрова на зиму и призыв в социальных сетях встретить из ИВС жительницу Гомеля.

По делу было опрошено более 200 свидетелей.

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В одном из писем Леонид Судаленко пишет, что после 24 августа у него должно быть свидание с женой и детьми (у правозащитника четыре сына).

«По финансированию [беспорядков] я не слышал судов. Боюсь, мой будет первым. Вряд ли, чтобы у Сергея [Соловского] он не вышел комом. И здесь какая фишка: статья говорит о финансировании грубого нарушения общественного порядка. А в Гомеле грубого нарушения не было, только административки и уплата штрафов за них, что исключает уголовку, так как нет факта грубого нарушения. Такой точки зрения придерживаются и ученые-правоведы, которые в научно-практическом комментарии к Уголовному кодексу (статья 342) финансированием называют лишь целевую оплату для подготовки участников грубого нарушения общественного порядка. Так было, пока замминистра внутренних дел Казакевич в январе по ТВ уплату штрафов не назвал финансированием протестов… Но есть Бог. В КоАП внесли поправки — уплату штрафов назвали конкретно правонарушением. За это — штраф или арест 15 суток... А если так, что я и Таня [Ласица] тут делаем вот уже восьмой месяц? Мы ведь кроме как платить штрафы ничего не делали. Если только не считать дрова на зиму для многодетной семьи или мой призыв в Facebook встретить Марию Тульженкову из ИВС», — написал правозащитник.

 

 

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Теги: Гомель
 
 
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В сентябре суд Центрального района Гомеля начнет рассмотрение уголовного дела правозащитника Леонида Судаленко и двух волонтеров — Марии Тарасенко и Татьяны...
 
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