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На МКАД «Фиат» врезался в столб: 27-летняя девушка скончалась по дороге в больницу
Источник материала: Навiны
Серьезное ДТП случилось днем 21 августа на МКАД. Погибла молодая женщина.
Как сообщает ГАИ Минска, примерно в 16:35 27-летняя девушка на автомобиле «Фиат», двигаясь по внешнему кольцу МКАД со стороны Игуменского тракта в направлении улицы Свислочской, при перестроении столкнулась с автомобилем «Ситроен».
После этого водитель «Фиата» потеряла контроль над своим автомобилем и врезалась в осветительную мачту.
Доставать пострадавшую из автомобиля пришлось спасателям при помощи специального инструмента.
Скорая забрала девушку, но по дороге в больницу она скончалась.
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