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На МКАД «Фиат» врезался в столб: 27-летняя девушка скончалась по дороге в больницу

21.08.2021 22:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Серьезное ДТП случилось днем 21 августа на МКАД. Погибла молодая женщина.

На МКАД «Фиат» врезался в столб: 27-летняя девушка скончалась по дороге в больницу

Как сообщает ГАИ Минска, примерно в 16:35 27-летняя девушка на автомобиле «Фиат», двигаясь по внешнему кольцу МКАД со стороны Игуменского тракта в направлении улицы Свислочской, при перестроении столкнулась с автомобилем «Ситроен».

После этого водитель «Фиата» потеряла контроль над своим автомобилем и врезалась в осветительную мачту.

На МКАД «Фиат» врезался в столб: 27-летняя девушка скончалась по дороге в больницу

Доставать пострадавшую из автомобиля пришлось спасателям при помощи специального инструмента.

Скорая забрала девушку, но по дороге в больницу она скончалась.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Серьезное ДТП случилось днем 21 августа на МКАД. Погибла молодая женщина.
 
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