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Арина Соболенко станет второй ракеткой мира

21.08.2021 22:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

23-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко в новом рейтинге WTA, который будет опубликован 23 августа, поднимется с третьей на вторую позицию. Это лучший рейтинг в карьере теннисистки.

Арина Соболенко станет второй ракеткой мира

На этой неделе Соболенко играла в американском Цинциннати и завершила турнир во втором круге. Однако защищавшая чемпионский титул вторая ракетка мира японка Наоми Осака проиграла в третьем круге, потеряв 480 очков.

В новом рейтинге у Осаки будет 6666 очков, а у Соболенко останется 7010. Лидирует в рейтинге по-прежнему австралийка Эшли Барти.

 

 

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23-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко в новом рейтинге WTA, который будет опубликован 23 августа, поднимется с третьей на вторую позицию. Это лучший...
 
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