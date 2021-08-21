|
В музее-усадьбе Огинского восстанавливают ландшафт парка великого композитора: в Залесье открылся фестиваль цветов
Источник материала: ОНТ
Там, где льётся музыка цветов. Фестиваль георгин прошёл сегодня в музее-усадьбе Огинского возле Сморгони. Open-air аудитория – все, кто тонко чувствует мир. Специалисты постепенно восстанавливают исторический ландшафт композиторского парка. Ещё одному уголку вернули «живописный» вид как раз к празднику.
Полонез знакомый всем. В его ритме в Залесье кружатся цветы, которые корнями вросли в землю Огинского. Двести лет назад – по инвентарю 1821 года – у хозяина усадьбы было около 60 сортов георгин. Сейчас столько же. Растения не капризные.
Тысячи гостей делают селфи с роскошными символами уходящего лета, не срывая. У дворцовой оранжереи георгины на высокой ножке. С коротким стеблем – в разных частях пейзажного парка. «Дитя» эпохи романтизма реконструируют «по следам» Огинского.
Именная клумба, в честь одной из четырёх дочерей Огинского, – точь-в-точь при жизни великого композитора. Деревянное ограждение – «шула» по-залесски. Создавали «зелёный наряд» усадьбы в XIX веке известные виленские ботаники Юндил и Струмила.
Загадочное слово «бельведер». По-русски – «прекрасный вид». Самое высокое место в «земном рае», как называл Залесье поэт. Парк выглядит словно нетронутый человеком уголок, но это обманчивое впечатление: он спроектирован до деталей.
Георгины вокруг павильона «Храм Амелии». Там, где льётся музыка цветов Огинский встречался с музой – творил. 25 сентября – день рождения автора полонеза, под который кружатся «осенние короли» во всём мире.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В музее-усадьбе Огинского восстанавливают ландшафт парка великого композитора: в Залесье открылся фестиваль цветов
Там, где льётся музыка цветов. Фестиваль георгин прошёл сегодня в музее-усадьбе Огинского возле Сморгони. Open-air аудитория – все, кто тонко чувствует мир....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)