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В музее-усадьбе Огинского восстанавливают ландшафт парка великого композитора: в Залесье открылся фестиваль цветов

21.08.2021 22:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В музее-усадьбе Огинского восстанавливают ландшафт парка великого композитора: в Залесье открылся фестиваль цветов

Там, где льётся музыка цветов. Фестиваль георгин прошёл сегодня в музее-усадьбе Огинского возле Сморгони. Open-air аудитория – все, кто тонко чувствует мир. Специалисты постепенно восстанавливают исторический ландшафт композиторского парка. Ещё одному уголку вернули «живописный» вид как раз к празднику. 

Полонез знакомый всем. В его ритме в Залесье кружатся цветы, которые корнями вросли в землю Огинского. Двести лет назад – по инвентарю 1821 года – у хозяина усадьбы было около 60 сортов георгин. Сейчас столько же. Растения не капризные.

Татьяна Микулич, садовник музея-усадьбы М.К. Огинского: «Каждые две недели мы георгины подкармливаем. Это входят органические и минеральные удобрения. Разные коллекции. Разные они по бутону, по цвету».

Тысячи гостей делают селфи с роскошными символами уходящего лета, не срывая. У дворцовой оранжереи георгины на высокой ножке. С коротким стеблем – в разных частях пейзажного парка. «Дитя» эпохи романтизма реконструируют «по следам» Огинского.    

Людмила Гродицкая, директор музея-усадьбы М.К. Огинского:«Блужу і на клумбу Эммы я ўзбягаю. Во, куток шчаслівы” – вырашылі ўсё ж такі дасканала чытаць паэму Аляксандра Ходзькі “Залессе”. Праўда, яе пераводзілі розныя аўтары, і ёсць некаторыя нестыкоўкі. Упрыгожылі яшчэ і вяргінамі. Баяліся, што яны не распусцяцца, а яны распусціліся да святата».

Именная клумба, в честь одной из четырёх дочерей Огинского, – точь-в-точь при жизни великого композитора. Деревянное ограждение – «шула» по-залесски. Создавали «зелёный наряд» усадьбы в XIX веке известные виленские ботаники Юндил и Струмила.   

Загадочное слово «бельведер». По-русски – «прекрасный вид». Самое высокое место в «земном рае», как называл Залесье поэт. Парк выглядит словно нетронутый человеком уголок, но это обманчивое впечатление: он спроектирован до деталей.

Георгины вокруг павильона «Храм Амелии». Там, где льётся музыка цветов Огинский встречался с музой – творил. 25 сентября – день рождения автора полонеза, под который кружатся «осенние короли» во всём мире. 

 

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Там, где льётся музыка цветов. Фестиваль георгин прошёл сегодня в музее-усадьбе Огинского возле Сморгони. Open-air аудитория – все, кто тонко чувствует мир....
 
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