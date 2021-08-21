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Юбилейный День огурца отмечают в Шклове: какие блюда и развлечения предлагает посетителям фестиваль
Источник материала: ОНТ
Самый крупный овощ, оригинальный подворок и лучшее блюдо праздника. В Шклове в 15-й раз отметили День огурца. Этот зелёный овощ уже стал настоящим брендом города. Шклов по праву считается огуречной столицей.
От изобилия блюд огуречной кухни разбегаются глаза. Маринованные огурчики – это самое заурядное блюдо праздника. Из этого зелёного овоща местные хозяйки готовят выпечку, напитки, фаршируют и запекают.
Если у белорусов вторым хлебом считается картофель, то у шкловчан – огурец. Вряд ли найдется хотя бы одно подворье в районе, где бы не выращивали этот овощ. Огурец даже увековечили в бронзе в самом центре города. Знают местные хозяюшки и секрет самого вкусного маринада.
На празднике несколько десятков подворий. На изыски шкловской огуречной кухни можно не только полюбоваться. Местные огуречники гостеприимно встречают гостей песнями и плясками. И конечно угощают каждого прохожего.
На празднике в Шклове удивляют не только огуречными деликатесами. Среди местных жителей выбирают лучшего огородника. Победит в номинации тот, кто вырастил самый большой и оригинальный овощ.
Полагается приз и за самый необычный огуречный костюм. Семья Павлович подошла к подготовке к празднику креативно. Яркий наряд сшили старшему сыну. А велосипед дочери – отдельное произведение искусства.
Конкурсы, викторины и мастер-классы от шкловских огуречников. Этот праздник ежегодно посещает порядка 5 тысяч гостей. Чтобы день огурца запомнился, организаторы каждый год удивляют новинками в программе. Огурцы здесь любят, почитают и даже гордятся.
Местные жители с удовольствием делятся оригинальными рецептами засолки самых вкусных огурчиков и не только. Секреты раскрывать не боятся. Знают – обязательно найдётся чем удивить гостей праздника в следующем году.
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Самый крупный овощ, оригинальный подворок и лучшее блюдо праздника. В Шклове в 15-й раз отметили День огурца. Этот зелёный овощ уже стал настоящим брендом города....
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