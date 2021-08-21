Юбилейный День огурца отмечают в Шклове: какие блюда и развлечения предлагает посетителям фестиваль

Источник материала: ОНТ

Самый крупный овощ, оригинальный подворок и лучшее блюдо праздника. В Шклове в 15-й раз отметили День огурца. Этот зелёный овощ уже стал настоящим брендом города. Шклов по праву считается огуречной столицей.

От изобилия блюд огуречной кухни разбегаются глаза. Маринованные огурчики – это самое заурядное блюдо праздника. Из этого зелёного овоща местные хозяйки готовят выпечку, напитки, фаршируют и запекают.

Екатерина Шумилова: «А мы в этом году приготовили 15 блюд, потому что отмечаем праздник в 15 раз. Вся выпечка у нас на огуречном рассоле, есть огуречное варенье, торт из огурцов, оладьи и многое другое».

Наталья Гуштын: «Огурец – это бренд нашего города. Мы ждём и гордимся этим праздником. Ему много лет. Всех просим в гости на наш праздник и к нашему столу».

Если у белорусов вторым хлебом считается картофель, то у шкловчан – огурец. Вряд ли найдется хотя бы одно подворье в районе, где бы не выращивали этот овощ. Огурец даже увековечили в бронзе в самом центре города. Знают местные хозяюшки и секрет самого вкусного маринада.

Марина Тимошенко: «Это Акила-огуречник. Он содержит травы и семена горчицы. Хозяюшки окунали его в бочку с огурцами и засаливали. Они становились крепкими и хрустящими».

На празднике несколько десятков подворий. На изыски шкловской огуречной кухни можно не только полюбоваться. Местные огуречники гостеприимно встречают гостей песнями и плясками. И конечно угощают каждого прохожего.

На празднике в Шклове удивляют не только огуречными деликатесами. Среди местных жителей выбирают лучшего огородника. Победит в номинации тот, кто вырастил самый большой и оригинальный овощ.

Екатерина Петровская: «Белый огурец – мы думаем, что он является претендентом на победу. Во-первых, потому что он самый длинный, а ещё – самый оригинальный. Он альбинос. Чтобы вырастить такой урожай, за ним нужно ухаживать, пропалывать, поливать. И, конечно, любить его, ка же без этого».

Полагается приз и за самый необычный огуречный костюм. Семья Павлович подошла к подготовке к празднику креативно. Яркий наряд сшили старшему сыну. А велосипед дочери – отдельное произведение искусства.

Денис Павлович: «Мы решили выехать неожиданно, классно, и чтобы на нас все обратили внимание. Потому что мы её нашли в капусте. Это наш праздник, мы на него ходим. Сюда много приезжает посетителей, посмотреть выставку».

Конкурсы, викторины и мастер-классы от шкловских огуречников. Этот праздник ежегодно посещает порядка 5 тысяч гостей. Чтобы день огурца запомнился, организаторы каждый год удивляют новинками в программе. Огурцы здесь любят, почитают и даже гордятся.

Оксана Куденкова, директор Шкловского районного Дома культуры: «Тот, кто умеет хорошо отдыхать, тот умеет также хорошо работать. Это о шкловском народе и земле. Праздник огурца – это бренд нашего района. И мы все районам к нему готовимся и вместе гуляем на этом празднике».

Местные жители с удовольствием делятся оригинальными рецептами засолки самых вкусных огурчиков и не только. Секреты раскрывать не боятся. Знают – обязательно найдётся чем удивить гостей праздника в следующем году.

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