«Поехала за мужем»: россиянка трижды протаранила автомобилем двери стриптиз-клуба

Источник материала: ОНТ

В Кемерово женщина трижды въехала автомобилем в двери местного стриптиз-клуба, сообщает издание vse.42.ru со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в ночь с 20 на 21 августа. Полиция задержала местную жительницу, которая попыталась на машине попасть в заведение. Сообщается, что при этом никто не пострадал, но значительно повреждены автомобиль и вход ночного клуба.

Как сообщает полиция, женщину не пустили в заведение. Но по информации местного журнала «СібДепо», у нее могли быть личные мотивы – россиянка рассчитывала найти там своего мужа.

Фото: sibdepo.ru

Подписывайтесь на нас в Telegram