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«Поехала за мужем»: россиянка трижды протаранила автомобилем двери стриптиз-клуба
Источник материала: ОНТ
В Кемерово женщина трижды въехала автомобилем в двери местного стриптиз-клуба,
Инцидент произошел в ночь с 20 на 21 августа. Полиция задержала местную жительницу, которая попыталась на машине попасть в заведение. Сообщается, что при этом никто не пострадал, но значительно повреждены автомобиль и вход ночного клуба.
Как сообщает полиция, женщину не пустили в заведение. Но по информации местного
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В Кемерово женщина трижды въехала автомобилем в двери местного стриптиз-клуба, сообщает издание vse.42.ru со ссылкой на полицию. Инцидент произошел в ночь с 20 на 21...
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