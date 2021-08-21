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«Поехала за мужем»: россиянка трижды протаранила автомобилем двери стриптиз-клуба

21.08.2021 22:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Поехала за мужем»: россиянка трижды протаранила автомобилем двери стриптиз-клуба

В Кемерово женщина трижды въехала автомобилем в двери местного стриптиз-клуба, сообщает издание vse.42.ru со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в ночь с 20 на 21 августа. Полиция задержала местную жительницу, которая попыталась на машине попасть в заведение. Сообщается, что при этом никто не пострадал, но значительно повреждены автомобиль и вход ночного клуба.  

Как сообщает полиция, женщину не пустили в заведение. Но по информации местного журнала «СібДепо», у нее могли быть личные мотивы – россиянка рассчитывала найти там своего мужа.

Фото: sibdepo.ru

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В Кемерово женщина трижды въехала автомобилем в двери местного стриптиз-клуба, сообщает издание vse.42.ru со ссылкой на полицию. Инцидент произошел в ночь с 20 на 21...
 
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