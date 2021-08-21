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«Дожинки-2021»: традиционный праздник тружеников села отметили в агрогородке Яновичи
Источник материала: ОНТ
Дожинки-2021! Яркое завершение жатвы! Традиционный праздник тружеников села отметили в агрогородке Яновичи. Уборочная кампания в Беларуси подходит к своему логическому завершению
Этот год был напряженным – так аграрий могут сказать про каждую посевную и уборочную. Не самая стабильная белорусская погода всегда вносит какие-то коррективы, и при этом всегда белорусские фермеры у нее выигрывают
Классика Дожинок – снопы сена, рушники, а в этом году и новая традиция – парк камней, с высеченными на них именами ударников. Здесь же имена тех, кто много сделал в свое время для района. В общем, история вчера и сегодня
Конечно поздравления, подарки и теплые слова для победителей – каждый из которых теперь гордится своим результатом
Дожинки – это, конечно, еще и просто большая ярмарка с конкурсами скульптур, креативных снопов, угощениями! Кто-то даже воспользовался возможностью, чтобы признаться в любви… стране.
К сегодняшнему утру в Беларуси намолочено более 6 миллионов тонн зерна. Не считая кукурузы, гречихи и проса, зерновые убраны с почти двух миллионов гектаров, а это 94% от запланированной площади. Лидерует Минская область, за ней следуют Брестская и Гродненская.
Убрать осталось всего 100 тысяч гектаров. Это последние промежуточные цифры кампании. Финальные появятся уже на следующей неделе. Тем не менее, для аграриев это очень короткий промежуток для отдыха и сразу – новая посевная уже озимых и маслиничных культур!
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Дожинки-2021! Яркое завершение жатвы! Традиционный праздник тружеников села отметили в агрогородке Яновичи. Уборочная кампания в Беларуси подходит к своему...
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