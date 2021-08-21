«Дожинки-2021»: традиционный праздник тружеников села отметили в агрогородке Яновичи

Источник материала: ОНТ

Дожинки-2021! Яркое завершение жатвы! Традиционный праздник тружеников села отметили в агрогородке Яновичи. Уборочная кампания в Беларуси подходит к своему логическому завершению

Этот год был напряженным – так аграрий могут сказать про каждую посевную и уборочную. Не самая стабильная белорусская погода всегда вносит какие-то коррективы, и при этом всегда белорусские фермеры у нее выигрывают

Классика Дожинок – снопы сена, рушники, а в этом году и новая традиция – парк камней, с высеченными на них именами ударников. Здесь же имена тех, кто много сделал в свое время для района. В общем, история вчера и сегодня

Конечно поздравления, подарки и теплые слова для победителей – каждый из которых теперь гордится своим результатом

Андрей Циуля, механизатор племенного завода «Красная звезда»: «Получил за 3000 тонн грамоту и кубок, занявший первое место в соревновании по уборке урожая. Комбайн не ломался, погодные условия немного подводили, запчасти поставлялись, инженерная служба, помощник в кабине надежный. Ну и все».

Дожинки – это, конечно, еще и просто большая ярмарка с конкурсами скульптур, креативных снопов, угощениями! Кто-то даже воспользовался возможностью, чтобы признаться в любви… стране.

К сегодняшнему утру в Беларуси намолочено более 6 миллионов тонн зерна. Не считая кукурузы, гречихи и проса, зерновые убраны с почти двух миллионов гектаров, а это 94% от запланированной площади. Лидерует Минская область, за ней следуют Брестская и Гродненская.

Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Минсельхозпрода Беларуси: «Практически уже уборочные работы завершаются. При сложившихся темпах, я думаю, мы завершим в ближайшие четыре, максимум пять дней уборку».

Убрать осталось всего 100 тысяч гектаров. Это последние промежуточные цифры кампании. Финальные появятся уже на следующей неделе. Тем не менее, для аграриев это очень короткий промежуток для отдыха и сразу – новая посевная уже озимых и маслиничных культур!

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