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Россиянка решила задержать пьяного мужчину до приезда полиции, но случайно задушила его бедрами

21.08.2021 22:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Россиянка решила задержать пьяного мужчину до приезда полиции, но случайно задушила его бедрами

В Улан-Удэ судили женщину, которая по неосторожности задушила мужчину. Об этом пишет «Байкал Daily».

8 апреля женщина догнала пьяного нарушителя во дворе дома, повалила его на землю и бедрами сжала шею, удерживая руки. В таком положении мужчина находился 15 минут. Доступ к воздуху у него был ограничен, и задержанный задохнулся.

Женщина признала вину и раскаялась в содеянном. В суде также учли во внимание противоправное поведение потерпевшего и положительные характеристики женщины с работы и по месту жительства. Также было принято во внимание наличие у россиянки двух маленьких детей.

В итоге суд вынес приговор о 10 месяцах исправительных работ условно с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.

Фото: Pixabay

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В Улан-Удэ судили женщину, которая по неосторожности задушила мужчину. Об этом пишет «Байкал Daily». 8 апреля женщина догнала пьяного нарушителя во дворе дома,...
 
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