Игорь Тур: Гордона в моем стриме не будет

Источник материала: ОНТ

Политический обозреватель ОНТ Игорь Тур во время стрима на YouTube-канале «Главный. Тур», отвечая на вопрос подписчика, сказал, что гостем его программы никогда не станет украинский журналист Дмитрий Гордон.



Игорь Тур: «Есть два Гордона – российский и украинский. Что-то мне подсказывает, что речь идет об украинском. Хайп – это, конечно, здорово. Но во многом события августа прошлого года были основаны на хайпе. Многие люди бросали работу ради хайпа, куда-то выходили, шли в столкновения, в столкновениях получали дубинками ради хайпа. Ссорились с мужьями, женами, не видели детей ради хайпа, популярных видео и лайков. Может, Гордон в эфире молодого YouTube-канала, у нас всего второй стрим, наверное, не 1000% хайпа, а 10 000%, но у этого хайпа слишком высокая цена – мое уважение к себе. Даже если будет очень сильно просить, даже если будет предлагать белорусский бальзам, который, наверняка, у него еще остался».





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