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Игорь Тур: Гордона в моем стриме не будет
Источник материала: ОНТ
Политический обозреватель ОНТ Игорь Тур во время стрима на YouTube-канале «Главный. Тур», отвечая на вопрос подписчика, сказал, что гостем его программы никогда не станет украинский журналист Дмитрий Гордон.
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Политический обозреватель ОНТ Игорь Тур во время стрима на YouTube-канале «Главный. Тур», отвечая на вопрос подписчика, сказал, что гостем его программы никогда не...
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