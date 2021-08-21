«АрМИ-2021»: последние приготовления перед крупнейшими международными военными соревнованиями

Источник материала: ОНТ

11 стран мира готовятся принять соревнования Армейских международных игр. Официальный старт военной Олимпиаде будет дан в понедельник. Сборные сорока стран мира, в том числе и Беларуси, уже провели последние тренировки. Жарче всего в этом смысле было в России. Именно она принимает самое большое число дисциплин.





Подмосковный полигон Алабино и парк «Патриот», который расположен совсем рядом, всего через сутки станут, пожалуй, одним из самых безопасных мест в мире. Такую концентрацию современного вооружения и лучших военных из 28 стран мира вряд ли еще где-то найдешь. В понедельник здесь будет дан старт военно-техническому форуму «Армия» и VII Армейским международным играм. Всю последнюю неделю сборные, в том числе, и белорусы тренировались. Планка у нашей команды высокая. Ведь, по итогам прошлой военной Олимпиады мы стали вторыми в общем медальном зачете. И похоже, в этом году позиций своих сдавать никто не собирается.

Белорусские военные поборются за награды в 27 конкурсах из 34, заявленных в армейских играх. Большинство для наших сборных хорошо знакомы, но есть и премьеры. Например, конкурс «Меридиан». Впервые военные топографы не только пройдут, но и зарисуют трассы полигона Алабино. Они будут стрелять, двигаться по азимуту. В финале – самый зрелищный этап, «Топографический квадратлон». Это эстафета специальных заданий, синтез выносливости и смекалки.

Сергей Губич, начальник топографического расчета сборной Беларуси: «Здесь самая сложная задача стоит у начальника расчета, который должен во всех этих движениях работать с прибором. И устанавливать его и при этом, нужно поразить две цели. Одна цель там за бугром, а здесь первая цель».

Значительная часть нашей сборной осваивается и на полигоне «Дубровичи» под Рязанью. Там белорусы выйдут на старт сразу трех конкурсов. Уже проведены стрельбы и приемка боевых машин состязания «Десантный взвод». Экипажи БМД-2 отработали посадку экипажа, скоростной старт и гонку. И небо команды уже тоже опробовали.

Все тренировочные полеты там же под Рязанью провели и наши летчики. В понедельник там стартует конкурс «Авиадартс». Сборная команда ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси представлена в трех номинациях. Наши ассы поднимут в небо штурмовики Су-25, и вертолеты Ми‑24 и Ми‑8.

А полигоны Воронежской области вспахивают шинами «Мастера автобронетанковой техники». Белорусы выйдут на трассу с командами из России, Китая, Узбекистана и Египта. Каждому придется, в прямом смысле, показать чудеса на виражах. На пути команд- искусственные препятствия, змейки, серпантин, косогоры и водные преграды.

Ну, и главные ожидания белорусской сборной, конечно, от танкового биатлона. Наша команда традиционно в числе лидеров. Накануне танкисты провели предстартовую пристрелку.

Уже завтра здесь в Алабино заскрежещет сталь и заревут моторы. Это будет своеобразное превью к официальному открытию- пройдет первый заезд «Танкового биатлона». Опробует трассу второй дивизион главного конкурса «АрМИ-2021». Высшая лига, куда входят и белорусы, на старт выйдет в начале следующей недели. За наших болеем во вторник.

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