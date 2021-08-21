Почему синоптики часто ошибаются с прогнозом погоды, объяснил Дмитрий Рябов

Источник материала: ОНТ

Уходящее лето отметилось в июне и июле аномально жаркой погодой, а в отдельные летние дни активные атмосферные фронты несли в Беларусь сильные ливни, грозы, шквалы, град. Ветер срывал крыши, валил деревья, ломал заборы. Еще в начале летнего сезона никто не знал, что такое случится. Так почему же такую погоду, особенно летом, точно спрогнозировать за несколько дней нельзя? Давайте разберемся.





К сожалению, никто не может точно, с вероятностью 100%, спрогнозировать на месяц вперёд, а тем более на сезон, до каких экстремальных значений будут доходить температуры или сколько осадков выпадет в тот или иной день месяца.

А все потому, что за непогоду отвечают циклоны, продолжительность жизни которых составляет 5-7 дней. Циклон, который может ввергнуть город в погодный коллапс, обычно появляется не ранее, чем за неделю. И возникнут ли условия для его рождения, заранее предсказать невозможно.

Например, за несколько дней неплохо рассчитывается глобальное поле атмосферного давления. Исходя из этой информации, становится понятно, как будут располагаться циклоны и антициклоны, атмосферные фронты, каким будет давление в разных точках страны и на высотах.

Неплохо предсказывается погода на 7-10 дней и довольно успешно на 1-3 дня. Однако на длительные сроки поведение атмосферы предсказать сложно, потому что атмосфера – система хаотическая. Может непредсказуемо свернуть с намеченного пути.

Особенно сильно это ощущается летом, когда циклоны и антициклоны возникают постоянно и проходят грозы. Также влияет и совокупность многих факторов, таких как движение и направление воздушных масс, взаимодействие атмосферы и океана, влияние подстилающей поверхности, а также местные особенности климата.

Страшны не сами метеорологические явления, а когда они в комплексе. Вот тогда стихия и наносит существенный ущерб, приводит к затоплениям, особенно в городской черте.

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