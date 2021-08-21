ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Два человека погибли при взрыве в московской квартире

21.08.2021 22:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Два человека погибли при взрыве в московской квартире

На северо-западе Москвы прогремел взрыв в квартире. Погибли два человека, еще один ребенок находится в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на московскую прокуратуру.

В прокуратуре сообщили, что на месте происшествия погиб 14-летний мальчик, по дороге в больницу скончался мужчина. Чуть позже стало известно о состоянии 12-летнего мальчика. Сейчас он находится в реанимации.

Взрыв произошел на улице Малая Набережная. По данным источника информагентства, в квартире сработало неизвестное взрывное устройство, возможно самодельное. Возгорания после и обрушений не было.

По факту происшествия проводится проверка.

Фото: БЕЛТА


Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На северо-западе Москвы прогремел взрыв в квартире. Погибли два человека, еще один ребенок находится в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на московскую...
 
Новости дня
Новости разные
 
Арина Соболенко станет второй ракеткой мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

20.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by