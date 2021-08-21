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Два человека погибли при взрыве в московской квартире
Источник материала: ОНТ
На северо-западе Москвы прогремел взрыв в квартире. Погибли два человека, еще один ребенок находится в реанимации. Об этом
В прокуратуре сообщили, что на месте происшествия погиб 14-летний мальчик, по дороге в больницу скончался мужчина. Чуть позже стало известно о состоянии 12-летнего мальчика. Сейчас он находится в реанимации.
Взрыв произошел на улице Малая Набережная. По данным источника информагентства, в квартире сработало неизвестное взрывное устройство, возможно самодельное. Возгорания после и обрушений не было.
По факту происшествия проводится проверка.
Фото: БЕЛТА
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На северо-западе Москвы прогремел взрыв в квартире. Погибли два человека, еще один ребенок находится в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на московскую...
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