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Погода в областных центрах Беларуси с 23 по 29 августа. Прогноз от Дмитрия Рябова
Источник материала: ОНТ
Лето подходит к концу. И во вторник было слышно первое дыхание осени. Активный атмосферный фронт из Западной Европы принес прохладный воздух. Температурный фон понизился и стал близок к климатической норме. А по западу страны даже на 3 градуса ниже. К сожалению, последняя неделя августа жаркой не будет. Из-за прихода северных воздушных масс и ветра будет казаться на 3-5 градусов холоднее.
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Лето подходит к концу. И во вторник было слышно первое дыхание осени. Активный атмосферный фронт из Западной Европы принес прохладный воздух. Температурный фон...
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