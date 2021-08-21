База отдыха «Милоград»: живописная природа, белорусское гостеприимство и национальная кухня

Источник материала: ОНТ

Очарование природы в сочетании с безукоризненным состоянием территории и высокой культурой обслуживания всегда дарят отдыхающим незабываемые впечатления.

База отдыха «Милоград», которая располагается в самом живописном месте на Гомельщине, порадует вас не только своей природой, гостеприимством и белорусской национальной кухней, но и увлекательной спортивной частью. Здесь есть всё для активных туристов, в том числе и для больших коллективов, которые не привыкли сидеть на месте. Отправляемся в очередной тур на берег Днепра.





Подписывайтесь на нас в Telegram