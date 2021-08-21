Бегство из Афганистана: кто готов принять тысячи людей, покидающих захваченную талибами страну

Источник материала: ОНТ

В Афганистане снова бои: сторонники свергнутого правительства отбили у захвативших власть талибов три района в провинции Баглан. Из 35-миллионного государства во все стороны рванули тысячи беженцев. Люди всерьёз и не без оснований опасаются за свои жизни. Люди бегут в страны Западной Европы. Известно, что, например, Франция готова принять до 30 тысяч человек, но с оговорками. Летят на самолётах, добираются пешком. Но не все в Европе рады вынужденным переселенцам. Группу из 30 афганцев отказываются пропускать польские силовики. И на нейтральной полосе возник стихийный палаточный лагерь протеста против произвола польских властей.

Эти кадры сняты не в Афганистане. Это центр Европы. Где-то на польской границе. Беженцы из Афганистана (во всяком случае, так они себя называют) уже трое суток под дулами польских автоматов. 32 человека. Среди них дети и женщины, намеревались попросить защиты и убежища в Польше. Вместо этого ночуют на земле и в нечеловеческих условиях, от которых и бежали за тысячи километров. Путь за хорошей жизнью закончился на нейтральной полосе. Группе мигрантов удалось пересечь белорусско-польскую границу в Гродненской области. Их задержали, привезли в лес и под угрозой оружия насильно вытолкали в сторону Беларуси. Беженцы решили остаться здесь и вновь требовать, чтобы их прошения об убежище были рассмотрены.

О ситуации стало известно прессе и правозащитным организациям. Однако польские пограничники жёстко блокируют попытки подойти к беженцам, помочь или же просто поговорить с журналистами. Доходило до того, что польские общественники, а они остаются на месте, перебрасывали свертки с продуктами через головы силовиков. Такая история цинизма и издевательства над людьми кажется средневековой дикостью. Но, тем не менее, она происходит сейчас по вине официальной Варшавы и польской погранслужбы.

Для этих людей ужасы войны уже позади. До прихода талибов они сотрудничали с афганскими властями, и им удалось улететь из Кабула в Италию. Здесь чувствуют себя в относительной безопасности, но всё равно скрывают лица. Интервью могут увидеть в Афганистане, идентифицировать и наказать родственников. Так во время «зачистки» талибы расправились с семьей журналиста, который сотрудничал с немецким телевидением.

Этим рейсом итальянский военный борт забрал 195 человек. Сейчас они размещены в специальном лагере. А этому мужчине удалось, как он сам говорит, «убежать» в Россию ещё в разгар противостояния, воспользовавшись билетом для футболистов. Следом должна была вылететь семья. Но не получилось.

С момента вступления талибов в Кабул Афганистан покинули около 12 тысяч человек. В стране, между тем, продолжается война. Правительственное ополчение смогло отбить у талибов три района в провинции Баглан. Но это скорее просто деталь общей картины. Города горят, джигадисты уничтожают то, что не соответствует их идеологии. Например, парк с аттракционами в Мазари-Шарифе и футбольный парк в Шебергане. От талибов из государства, которое теперь называется Исламский эмират Афганистан, продолжают бежать. Но сделать это не так просто – выстрели то и дело раздаются то со стороны американских военных, которые охраняют аэропорт, то со стороны талибов, которые людей к самолётам не пускают.

На подступах к кабульскому аэропорту погибли 12 человек. Талибы обвинили в этом западных военных. Новые власти организовали блокпосты на дорогах, пропускают только иностранцев. Да и западные военные не берут всех подряд. Толпу разгоняют слезоточивым газом и стрельбой в воздух.

На территории аэропорта Кабула появился палаточный городок для афганцев, которые всё-таки прорвались. Американские военные бросают им сухпайки, среди которых свиные сосиски, и это тоже изощрённое издевательство: есть свинину в исламе запрещено. Вывозить опять же будут не всех. Во Франции интеллигенция, например, опубликовала открытое письмо. Призывают вывезти «артистов, журналистов, художников и писателей». За ними президент Макрон, кстати, и выслал самолёт. Вероятно те, кто работал на французов, тех же переводчиков, ждёт расправа. Это, если забыли такое слово, называется апартеид. Франция намерена принять до 30 тысяч человек. Отметилась и Эстония, готовы принять до 300. За скобками оставим численность населения страны в 35 миллионов. Декларируют, что готовы принять, но принимают не всех, а где-то и вовсе не готовы пропускать. Ночная температура в Гродненской области опускается до 8°С. И люди, бежавшие от войны, вынуждены опять страдать, чтобы только потом снова просить о снисхождении.

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