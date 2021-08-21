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Идеальные соревнования: в Черногории заплатят 300 евро самому ленивому человеку
Источник материала: ОНТ
В селе Брезна в Черногории стартовали соревнования по лени, передает
Состязания проходят в 10-й раз и уже по праву считаются международными. Люди из разных городов и стран съезжаются в небольшое село, чтобы узнать, кто из них самый ленивый.
Главная цель – как можно дольше пролежать. Участники должны одновременно лечь и как можно дольше не вставать. При этом они могут есть, пить, спать и читать. Отлучаться в туалет можно раз в 8 часов.
Приз за победу – 300 евро.
В 2018 году на соревнованиях был установлен рекорд — трое жителей Черногории пролежали 49 часов и договорились поделить между собой титул лентяя года.
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В селе Брезна в Черногории стартовали соревнования по лени, передает агентство b92. Состязания проходят в 10-й раз и уже по праву считаются международными. Люди из...
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