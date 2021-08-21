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Идеальные соревнования: в Черногории заплатят 300 евро самому ленивому человеку

21.08.2021 22:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Идеальные соревнования: в Черногории заплатят 300 евро самому ленивому человеку

В селе Брезна в Черногории стартовали соревнования по лени, передает агентство b92.

Состязания проходят в 10-й раз и уже по праву считаются международными. Люди из разных городов и стран съезжаются в небольшое село, чтобы узнать, кто из них самый ленивый. 

Главная цель – как можно дольше пролежать. Участники должны одновременно лечь и как можно дольше не вставать. При этом они могут есть, пить, спать и читать. Отлучаться в туалет можно раз в 8 часов.

Приз за победу – 300 евро.

В 2018 году на соревнованиях был установлен рекорд — трое жителей Черногории пролежали 49 часов и договорились поделить между собой титул лентяя года. 

Фото: depositphotos.com

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В селе Брезна в Черногории стартовали соревнования по лени, передает агентство b92. Состязания проходят в 10-й раз и уже по праву считаются международными. Люди из...
 
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