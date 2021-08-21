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Посол Беларуси Олег Иванов: На следующей неделе решится вопрос об эвакуационном рейсе из Афганистана
Источник материала: ОНТ
О том, что сейчас происходит в Афганистане, который перешел под власть движения «Талибан», рассказал Олег Иванов, посол Беларуси в Таджикистане и Афганистане по совместительству, в беседе с политическим обозревателем ОНТ Игорем Туром на YouTube-канале «Главный. Тур». Дипломат сообщил, что прорабатывается вопрос об эвакуационном рейсе.
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Посол Беларуси Олег Иванов: На следующей неделе решится вопрос об эвакуационном рейсе из Афганистана
О том, что сейчас происходит в Афганистане, который перешел под власть движения «Талибан», рассказал Олег Иванов, посол Беларуси в Таджикистане и Афганистане по...
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