Посол Беларуси Олег Иванов: На следующей неделе решится вопрос об эвакуационном рейсе из Афганистана

Источник материала: ОНТ

О том, что сейчас происходит в Афганистане, который перешел под власть движения «Талибан», рассказал Олег Иванов, посол Беларуси в Таджикистане и Афганистане по совместительству, в беседе с политическим обозревателем ОНТ Игорем Туром на YouTube-канале «Главный. Тур». Дипломат сообщил, что прорабатывается вопрос об эвакуационном рейсе.









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