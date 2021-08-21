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Большой скандал в солигорском «Шахтере»: Сергей Гуренко отправил в дубль двух главных звезд команды
Источник материала: ОНТ
Продолжается чемпионат Беларуси по футболу. Сегодня в игровой программе три матча. Но сейчас игра отходит на второй план. В солигорском «Шахтере» большой скандал.
Главный тренер Сергей Гуренко отправил в дубль двух главных звезд команды Николу Антича и Игоря Стасевича. Наставника не устраивает отношение игроков к работе. Также сообщается, что несколько футболистов хотели бойкотировать тренировку из-за конфликта с тренерским штабом.
Сегодня «Шахтеру» предстоит играть с мозырской «Славией». Также в игровой программе матчи «Сморгонь» - «Рух» и «Гомель» - «Динамо-Минск».
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Продолжается чемпионат Беларуси по футболу. Сегодня в игровой программе три матча. Но сейчас игра отходит на второй план. В солигорском «Шахтере» большой скандал. ...
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