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Большой скандал в солигорском «Шахтере»: Сергей Гуренко отправил в дубль двух главных звезд команды

21.08.2021 22:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Большой скандал в солигорском «Шахтере»: Сергей Гуренко отправил в дубль двух главных звезд команды

Продолжается чемпионат Беларуси по футболу. Сегодня в игровой программе три матча. Но сейчас игра отходит на второй план. В солигорском «Шахтере» большой скандал. 

Главный тренер Сергей Гуренко отправил в дубль двух главных звезд команды Николу Антича и Игоря Стасевича. Наставника не устраивает отношение игроков к работе. Также сообщается, что несколько футболистов хотели бойкотировать тренировку из-за конфликта с тренерским штабом.

Сегодня «Шахтеру» предстоит играть с мозырской «Славией». Также в игровой программе матчи «Сморгонь» - «Рух» и «Гомель» - «Динамо-Минск».

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Продолжается чемпионат Беларуси по футболу. Сегодня в игровой программе три матча. Но сейчас игра отходит на второй план. В солигорском «Шахтере» большой скандал. ...
 
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Большой скандал в солигорском «Шахтере»: Сергей Гуренко отправил в дубль двух главных звезд команды
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