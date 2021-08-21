Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Два лучших редактора Беларуси снова за решеткой. Посмотрите, что они говорили о журналистике У Марины Золотовой и Ирины Левшиной безупречная репутация в журналистской среде.

По этому делу задерживали и редактора БелаПАН. Она тоже сейчас за решеткой, СК уже анонсировал, что вопросы по налогам будут и к ней.и Ирины Левшиной безупречная репутация в журналистской среде, более 20 лет они делали все для укрепления независимой прессы в Беларуси.Боялись ли они, что за ними придут? Понимали ли, на какое давление способна власть, которая хочет заставить молчать? Посмотрите, что они говорили об этом, когда еще было не завершено «дело Белта».