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Два лучших редактора Беларуси снова за решеткой. Посмотрите, что они говорили о журналистике

22.08.2021 06:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Два лучших редактора Беларуси снова за решеткой. Посмотрите, что они говорили о журналистике
Кадр из видео
«Главный редактор Тут.бай Марина Золотова четвертый месяц находится в следственном изоляторе по обвинению в неуплате налогов. Это не первая попытка властей заставить ее молчать. Три года назад было «дело Белта» — тогда Золотову наказали штрафом.

По этому делу задерживали и редактора БелаПАН Ирину Левшину. Она тоже сейчас за решеткой, СК уже анонсировал, что вопросы по налогам будут и к ней.

У Марины Золотовой и Ирины Левшиной безупречная репутация в журналистской среде, более 20 лет они делали все для укрепления независимой прессы в Беларуси.

Боялись ли они, что за ними придут? Понимали ли, на какое давление способна власть, которая хочет заставить молчать? Посмотрите, что они говорили об этом, когда еще было не завершено «дело Белта».


 
 
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У Марины Золотовой и Ирины Левшиной безупречная репутация в журналистской среде.
 
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