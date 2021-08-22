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Сборная Беларуси по хоккею в рамках подготовки к олимпийской квалификации сыграла вничью с казахстанским «Барысом»
Источник материала: ОНТ
Сборная Беларуси по хоккею продолжает подготовку к олимпийской квалификации, которая состоится в конце августа.
Сегодня наша команда сыграла против казахстанского «Барыса». Встреча завершилась со счетом – 4:4. У белорусов заброшенные шайбы в активе Александра Павловича, Алексея Протаса, Шейна Принса и Егора Шаранговича.
Напомним, что в первом матче между соперниками победа была за нашей командой. Олимпийская квалификация стартует в Братиславе 26 августа. Белорусы сыграют против команд Словакии, Польши и Австрии. Победитель группы выступит на Олимпиаде в Пекине в 2022 году.
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Сборная Беларуси по хоккею в рамках подготовки к олимпийской квалификации сыграла вничью с казахстанским «Барысом»
Сборная Беларуси по хоккею продолжает подготовку к олимпийской квалификации, которая состоится в конце августа. Сегодня наша команда сыграла против...
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