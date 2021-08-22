Реакция кошки на танцы хозяйки заставила хохотать соцсети. Только посмотрите на это!

Источник материала: ОНТ

Домашние питомцы очень часто удивляют хозяев своей реакцией на обыденные вещи. Героиня этого ролика буквально в истерике попыталась остановить танцы девушки. Ролик стал вирусным.

Встала на две лапы, вонзила когти и завопила, словно плачущий ребенок. А в конце видео даже укусила! И что ей так не понравилось? Может быть, было уже поздно, и она уложила своих детей спать?



Видео в Instagram набрало более 470 тысяч просмотров. А комментаторы не смогли сдержать смех и иронию: «Никаких танцев в моем доме», «Прекрати танцевать и покорми ее», «Лол, какая строгая кошка», «Ничего себе, она даже кусается. Может, ты неправильно танцуешь».

Фото: Pixabay

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