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Реакция кошки на танцы хозяйки заставила хохотать соцсети. Только посмотрите на это!
Источник материала: ОНТ
Домашние питомцы очень часто удивляют хозяев своей реакцией на обыденные вещи. Героиня этого ролика буквально в истерике попыталась остановить танцы девушки. Ролик стал вирусным.
Встала на две лапы, вонзила когти и завопила, словно плачущий ребенок. А в конце видео даже укусила! И что ей так не понравилось? Может быть, было уже поздно, и она уложила своих детей спать?
Фото: Pixabay
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Домашние питомцы очень часто удивляют хозяев своей реакцией на обыденные вещи. Героиня этого ролика буквально в истерике попыталась остановить танцы девушки....
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