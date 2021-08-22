ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Реакция кошки на танцы хозяйки заставила хохотать соцсети. Только посмотрите на это!

22.08.2021 06:09 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Реакция кошки на танцы хозяйки заставила хохотать соцсети. Только посмотрите на это!

Домашние питомцы очень часто удивляют хозяев своей реакцией на обыденные вещи. Героиня этого ролика буквально в истерике попыталась остановить танцы девушки. Ролик стал вирусным.

Встала на две лапы, вонзила когти и завопила, словно плачущий ребенок. А в конце видео даже укусила! И что ей так не понравилось? Может быть, было уже поздно, и она уложила своих детей спать?


Видео в Instagram набрало более 470 тысяч просмотров. А комментаторы не смогли сдержать смех и иронию: «Никаких танцев в моем доме», «Прекрати танцевать и покорми ее», «Лол, какая строгая кошка», «Ничего себе, она даже кусается. Может, ты неправильно танцуешь».

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Домашние питомцы очень часто удивляют хозяев своей реакцией на обыденные вещи. Героиня этого ролика буквально в истерике попыталась остановить танцы девушки....
 
Новости дня
Новости разные
 
Праздник 22 августа: что строго запрещено делать, важные традиции и дни ангела
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

21.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by