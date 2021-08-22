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Праздник 22 августа: что строго запрещено делать, важные традиции и дни ангела
Источник материала: UDF
Фото: freepik
Что можно и нельзя делать в праздник, какие важные приметы и традиции существуют в этот день - читайте ниже в материале.
Важные традиции на Матфея
Сегодня внимательно наблюдали за погодой, чтобы определить, какой будет осень.
Раньше верили, что в этот день коров нельзя выгонять на пастбище. Так как на Змеесоса пресмыкающиеся могли вести себя странно - присасываться к вымени и пить молоко животных.
На Матфея принять печь оладьи из свежей простокваши.
Также 22 августа сушили огородную зелень на зиму, так как она обретала особую силу. Позже укроп, петрушку и прочие специи использовали для лечения болезней.
Что строго запрещено делать 22 августа
Сегодня все еще продолжается Успенский пост (14-27 августа), поэтому под запретом мясо, яйца, молочная продукция, алкоголь.
Громко веселиться, устраивать гуляния и разврат.
Пить молоко в "сыром" виде - его топили, заквашивали или делали ряженку.
Брать в долг, а если это неизбежно, сумма должна быть "круглой". Иначе вас ждут финансовые потери в будущем.
Гадать на судьбу - это к потерям и несчастьям.
Главные приметы на Матфея
Любую работу в этот день нужно выполнять очень тщательно и ответственно, а легкомысленность может быть чревата проблемами.
В эту ночь снятся вещие сны, которые подскажут вам, в каком направлении дальше двигаться.
Много росы утром - день будет жарким.
Спокойная и тихая погода - к теплой осени и поздней зиме.
Южный ветер "крутит" - зимой будет много снега.
С 22-го августа теплых дождей не стоит ждать до следующей весны.
Ясная ночь без росы утром - к дождю на следующий день.
Дождь в этот день предвещает ненастье до конца лета.
День ангела в этот день отмечают Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Маргарита, Мария, Матвей, Петр и Яков.
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Сегодня внимательно наблюдали за погодой, чтобы определить, какой будет осень.
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