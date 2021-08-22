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Важные традиции на Матфея

Что строго запрещено делать 22 августа

Главные приметы на Матфея

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 22 августа: что строго запрещено делать, важные традиции и дни ангела Сегодня внимательно наблюдали за погодой, чтобы определить, какой будет осень.

Что можно и нельзя делать в праздник, какие важные приметы и традиции существуют в этот день - читайте ниже в материале.Сегодня внимательно наблюдали за погодой, чтобы определить, какой будет осень.Раньше верили, что в этот день коров нельзя выгонять на пастбище. Так как на Змеесоса пресмыкающиеся могли вести себя странно - присасываться к вымени и пить молоко животных.На Матфея принять печь оладьи из свежей простокваши.Также 22 августа сушили огородную зелень на зиму, так как она обретала особую силу. Позже укроп, петрушку и прочие специи использовали для лечения болезней.Сегодня все еще продолжается Успенский пост (14-27 августа), поэтому под запретом мясо, яйца, молочная продукция, алкоголь.Громко веселиться, устраивать гуляния и разврат.Пить молоко в "сыром" виде - его топили, заквашивали или делали ряженку.Брать в долг, а если это неизбежно, сумма должна быть "круглой". Иначе вас ждут финансовые потери в будущем.Гадать на судьбу - это к потерям и несчастьям.Любую работу в этот день нужно выполнять очень тщательно и ответственно, а легкомысленность может быть чревата проблемами.В эту ночь снятся вещие сны, которые подскажут вам, в каком направлении дальше двигаться.Много росы утром - день будет жарким.Спокойная и тихая погода - к теплой осени и поздней зиме.Южный ветер "крутит" - зимой будет много снега.С 22-го августа теплых дождей не стоит ждать до следующей весны.Ясная ночь без росы утром - к дождю на следующий день.Дождь в этот день предвещает ненастье до конца лета.День ангела в этот день отмечают Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Маргарита, Мария, Матвей, Петр и Яков.