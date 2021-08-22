Источник материала: UDF



Фото: ОНТ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Похолодает: местами до +9°C! Прогноз погоды на неделю с 23 по 29 августа. Подробный прогноз В начале недели почти повсеместно пройдут кратковременные дожди.

В начале недели почти повсеместно пройдут кратковременные дожди, наиболее интенсивные по южной половине страны. Ночью и утром непродолжительные туманы. Видимость до полукилометра. Влажность до 90%. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Ночью от +7°C по северу до +14°C по югу. Днем в понедельник от +14°C по западу до +25°C по юго-востоку, во вторник воздух прогреется до +14…+17°C.В середине недели с северо-запада Европы сместится область высокого атмосферного давления, сформированная в прохладном воздухе северных широт. Облаков и дождей станет меньше. Будет преобладать переменная облачность. Под утро слабые туманы, видимость до километра. Ветер северный умеренный. Ночью +5…+10°C, в среду в разгар дня +16…+18°C.Во второй половине недели через страну будут передвигаться атмосферные фронты от циклона над Балтийским морем. Облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди различной интенсивности. Возможны грозы. Ночью и утром непродолжительные туманы. Видимость до полукилометра. Влажность до 80%. Ветер западный умеренный, при грозах порывистый. Ночью +6…+11°C. В дневные часы в четверг от +11…+13°C по северной половине до +18°C по южной, в пятницу +9…+14°C.Практически такой же погода будет и в следующие выходные. Атмосферными процессами станут управлять активные фронты с юго-запада Европы. Облачно с небольшими прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Влажность до 90%. Под утро непродолжительные туманы, видимость до полукилометра. Ветер северо-западный умеренный, временами порывистый. Ночью +6…+12°C. Днем в субботу +10…+15°C, в воскресенье температура существенно не изменится.