Источник материала: UDF



Арина Соболенко

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Арина Соболенко станет второй ракеткой мира В новом рейтинге у Осаки будет 6666 очков, а у Соболенко останется 7010.

На этой неделеиграла в американском Цинциннати и завершила турнир во втором круге. Однако защищавшая чемпионский титул вторая ракетка мира японкапроиграла в третьем круге, потеряв 480 очков.В новом рейтинге у Осаки будет 6666 очков, а у Соболенко останется 7010. Лидирует в рейтинге по-прежнему австралийка