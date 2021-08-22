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Арина Соболенко станет второй ракеткой мира
Источник материала: UDF
Арина Соболенко
На этой неделе Арина Соболенко играла в американском Цинциннати и завершила турнир во втором круге. Однако защищавшая чемпионский титул вторая ракетка мира японка Наоми Осака проиграла в третьем круге, потеряв 480 очков.
В новом рейтинге у Осаки будет 6666 очков, а у Соболенко останется 7010. Лидирует в рейтинге по-прежнему австралийка Эшли Барти.
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В новом рейтинге у Осаки будет 6666 очков, а у Соболенко останется 7010.
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