На нейтральной полосе: афганские беженцы застряли между Польшей и Беларусью

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Около 30-ти мигрантов из Афганистана застряли на белорусско-польской границе. Они разбили стихийный лагерь и любой ценой хотят попасть в Евросоюз, но пограничники Польши их не пускают. Как живут беженцы, расскажет Ольга Баранова.

Это территория Беларуси. Застава Русаки Гродненского погранотряда. Справа – уже Польша. Посередине – линия госграницы, на которой сейчас находятся около 30-ти мигрантов.

Беженцы здесь с 18 августа. Все из Афганистана. По данным Госпогранкомитета Беларуси, детей среди них нет. Несколько женщин, остальные – мужчины.

«Польские пограничники на транспорте, принадлежащем Вооруженным силам Польши, доставили из глубины своей территории на линию госграницы большую группу беженцев и предприняли попытки силой вытолкать их на территорию Беларуси. Польская сторона делает все, чтобы не допустить СМИ к лагерю. Не допускает к мигрантам и представителей общественных и других организаций, чтобы они могли изучить ситуацию и оказать помощь», – рассказал Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси.

В знак протеста мигранты разбили стихийный лагерь на линии госграницы. И заявили польской стороне о желании подать прошение о предоставлении убежища. Границу Беларуси пересекать отказываются.

«Моих родителей, брата убили талибы. Они работали в госорганах. Мы бежим из Афганистана. И хотим попасть в Европу. Белорусские пограничники не спрашивают у нас, куда и зачем мы идем, просто помогают. Если просим, то они приносят нам воду и еду. Поляки тоже помогают. Но мы не понимаем, почему сидим здесь, как арестованные», – говорит Мухаммед, гражданин Афганистана.

Обостренная ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе сохраняется уже почти месяц. С начала августа польские пограничники задержали более двух тысяч мигрантов.

Добавим, что сложная ситуация и на белорусско-литовской границе. С января здесь задержали более четырех тысяч мигрантов. Это в 50 раз больше, чем в прошлом году.