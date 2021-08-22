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С 30 августа у белорусов будут временные перебои с доступом к телеканалам

22.08.2021 07:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

С 30 августа у белорусов будут временные перебои с доступом к телеканалам
Иллюстративное фото
Предприятие «Белтелеком» с 30 августа начнет плановую модернизацию радиотелевизионного передающего оборудования. Это затронет как пользователей бесплатного общедоступного пакета телепрограмм, так и абонентов, которые подключили услугу эфирного цифрового телевещания («Эфирная ZALA»). Об этом сообщается на сайте компании.

Работы будут проводить в несколько этапов до 31 декабря 2021 года. График опубликован на сайте «Белтелекома».

«При проведении запланированных мероприятий на соответствующей радиотелевизионной передающей станции в зоне ее охвата будет отсутствовать прием телепрограмм обязательного общедоступного пакета и коммерческого эфирного цифрового ТВ в рабочее время с 09.00 до 17.00. Обращаем внимание, что конкретные даты работ могут изменяться в связи с производственной необходимостью. Обновленная информация будет доступна на сайте РУП «Белтелеком» или по круглосуточному бесплатному номеру телефонного центра обслуживания клиентов 123», – говорится в сообщении компании.


Там добавили, что после завершения работ на радиотелевизионных передающих станциях предприятия «Белтелеком» изменятся радиочастотные каналы, на которых транслируются в эфир телевизионные программы. Чтобы смотреть их, придется перенастроить оборудование (цифровой телевизор, цифровую телевизионную приставку и др.).
 
 
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