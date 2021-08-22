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Магнитная буря. Лунный календарь на неделю с 23 по 29 августа

22.08.2021 07:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Магнитная буря. Лунный календарь на неделю с 23 по 29 августа
Иллюстративное фото
Последняя в августе магнитная буря всего в 2 балла пройдёт 29 августа.

Наверстать упущенное и отступить от правил можно в понедельник, 23 августа. 26-го – все дела следует держать под контролем. 28-го – прекрасный день для путешествий, пикников на природе и отдыха.

Позаботиться о роскошном виде волос на следующей неделе лучше всего 23 и 24 августа.

Самое вкусное время наступило на садово-дачных участках. Свежий урожай можно есть прямиком с грядки, а можно сделать вкусные заготовки. Именно ими и займитесь 23-го числа. 25-го – лучший день сбора любых корнеплодов. 26-го – посадите под зиму корневую петрушку и пастернак. 29-го – можно собирать лекарственные травы.
 
 
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Наверстать упущенное и отступить от правил можно в понедельник, 23 августа.
 
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