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Трое суток прошло. Руководители БелаПАН на свободу не вышли

22.08.2021 08:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Директор и главный редактор информационной компании БелаПАН Ирина Левшина, бухгалтер Екатерина Боева и бывший директор Дмитрий Новожилов остаются в статусе фактически задержанных.

18 августа они были задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Согласно ст. 108 обновленного Уголовно-процессуального кодекса, задержание лица, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 342 УК, может длиться до 10 суток с момента фактического задержания, по истечении которых задержанный должен быть освобожден из-под стражи либо в отношении его должна быть применена мера пресечения. В случае применения в отношении задержанного меры пресечения обвинение ему должно быть предъявлено не позднее 20 суток с момента фактического задержания.

К Левшиной был допущен адвокат. По его словам, настроение у директора БелаПАН бодрое. С Боевой и Новожиловым адвокаты еще не встретились, пишет Naviny.online.
 
 
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Директор и главный редактор информационной компании БелаПАН Ирина Левшина, бухгалтер Екатерина Боева и бывший директор Дмитрий Новожилов остаются в статусе...
 
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