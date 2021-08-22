Эксперты назвали компании, которые будут стоить $1 трлн к 2023 году









пишет Office Life. Эксперты изучили данные о рыночной капитализации компаний за июнь и сопоставили с их среднегодовыми темпами роста,Office Life.





На данный момент стоимостью больше $1 трлн уже могут похвастаться Apple, Microsoft, Saudi Aramco, Amazon, Facebook и Alphabet, которая владеет Google.





Аналитики спрогнозировали, что до 2023 года к этому списку добавятся еще семь компаний. В ближайший год $1 трлн достигнут Tencent и Tesla. На преодоление этого порога два года понадобится компаниям Comcast и Meituan. А за три года $1 трлн будут стоить Nvidia, Kweichow Moutai и Netflix.





К слову, прогнозы экспертов сбылись относительно Facebook, которая на момент исследования еще не достигла $1 трлн. Но ее в этой категории посчитали, поскольку аналитики не сомневались в успехе. В итоге эту отметку компания Цукерберга перешагнула.





Сейчас аналитики наблюдают за Tencent, на успех которой поставили в течение года. Ситуацию осложняет давление со стороны китайских регуляторов, которое может сильно замедлить темпы роста компании.



