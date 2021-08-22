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Эксперты назвали компании, которые будут стоить $1 трлн к 2023 году

22.08.2021 08:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всего шесть компаний в мире смогли перешагнуть отметку $1 трлн. Но в ближайшие три года их станет вдвое больше. Такой прогноз сделали аналитики платформы для автоматизации расчетов с кредиторами Tipalti, пишет Fast Company.



Эксперты изучили данные о рыночной капитализации компаний за июнь и сопоставили с их среднегодовыми темпами роста, пишет Office Life.

На данный момент стоимостью больше $1 трлн уже могут похвастаться Apple, Microsoft, Saudi Aramco, Amazon, Facebook и Alphabet, которая владеет Google.

Аналитики спрогнозировали, что до 2023 года к этому списку добавятся еще семь компаний. В ближайший год $1 трлн достигнут Tencent и Tesla. На преодоление этого порога два года понадобится компаниям Comcast и Meituan. А за три года $1 трлн будут стоить Nvidia, Kweichow Moutai и Netflix.

К слову, прогнозы экспертов сбылись относительно Facebook, которая на момент исследования еще не достигла $1 трлн. Но ее в этой категории посчитали, поскольку аналитики не сомневались в успехе. В итоге эту отметку компания Цукерберга перешагнула.

Сейчас аналитики наблюдают за Tencent, на успех которой поставили в течение года. Ситуацию осложняет давление со стороны китайских регуляторов, которое может сильно замедлить темпы роста компании.
 
 
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Всего шесть компаний в мире смогли перешагнуть отметку $1 трлн. Но в ближайшие три года их станет вдвое больше. Такой прогноз сделали аналитики платформы для...
 
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