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Беларусь - на втором месте для россиян в списке стран для эмиграции

22.08.2021 08:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Если бы россиянам пришлось эмигрировать из РФ, 5% из них выбрали бы для переселения Беларусь. Однако 2% россиян выбрали бы Беларусь в последнюю очередь.

Беларусь - на втором месте для россиян в списке стран для эмиграции
В августе ВЦИОМ представил данные опроса о стране, в которой россияне хотели бы родиться и куда бы эмигрировали, если бы возникла такая необходимость.

Оказалось, что в случае вынужденной эмиграции страной № 1, в которую россияне переедут, будет Германия — 9%. Еще 5% назвали Беларусь (в опросе 2005 года она не называлась). По 3% выбрали бы Канаду и США. Более трети россиян затруднились назвать страну для вынужденной эмиграции (37%).

Любопытно, что Беларусь попала и в топ стран, в которые бы россияне эмигрировали в самую последнюю очередь. В Беларусь не хотели бы перезжать 2% жителей России. Наиболее нежелательными для эмиграции россиян оказались США (18%), африканские страны (7%) и Украина (6%, в 2005 г. ее не назвал никто).




Три четверти россиян предпочли бы родиться там же, где и живут сейчас, — в России (75%). По 2% опрошенных хотели бы родиться в Германии и в СССР. Беларусь в список стран, привлекательных для рождения россиян не попала. 

Также у респондентов поинтересовались, в какой стране они больше всего не хотели бы родиться?

На первом месте оказались США (14%), на втором - страны Африки (11%) и на третьем - Россия (4%). В этом списке Беларусь также не фигурировала. 
 
 
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Если бы россиянам пришлось эмигрировать из РФ, 5% из них выбрали бы для переселения Беларусь. Однако 2% россиян выбрали бы Беларусь в последнюю очередь.
 
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