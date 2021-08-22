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Дыхание осени все ближе и ближе — в страну идет прохлада
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду на территории страны будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе.
По прогнозам синоптиков, ожидается временная облачность. Осадки ожидаются лишь в некоторых северных регионах.
Утром местами слабый туман. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха в регионах:
Брест +22..+24°C;
Витебск +19..+21°C;
Гомель +22..+24°C;
Гродно +20..+22°C;
Могилев +21..+23°C;
Минск +20..+22°C.
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Сегодня погоду на территории страны будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе.
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