Дыхание осени все ближе и ближе — в страну идет прохлада

Сегодня погоду на территории страны будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе.



Фото носит иллюстративный характер

По прогнозам синоптиков, ожидается временная облачность. Осадки ожидаются лишь в некоторых северных регионах.

Утром местами слабый туман. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха в регионах:

Брест +22..+24°C;

Витебск +19..+21°C;

Гомель +22..+24°C;

Гродно +20..+22°C;

Могилев +21..+23°C;

Минск +20..+22°C.