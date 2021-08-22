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Власти Беларуси ликвидируют Таварыства беларускай мовы

22.08.2021 08:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти Беларуси намерены ликвидировать Таварыства беларускай мовы (ТБМ), следует из писбма Верховного суда РБ.

Поскольку ТБМ является учредителем одних из последних независимых печатных изданий на белорусском языке - газет "Новы час" и "Наша слова", в случае ликвидации общества как юридического лица они также будут закрыты.

Согласно расписанию заседаний Верховного суда, иск Минюста к ТБМ будет рассмотрен 27 августа.

Таварыства беларускай мовы имени Франциска Скорины - одно из старейших общественных объединений Беларуси, оно было создано в 1989 году.

 
 
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Власти Беларуси намерены ликвидировать Таварыства беларускай мовы (ТБМ), следует из писбма Верховного суда РБ.
 
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