Власти Беларуси ликвидируют Таварыства беларускай мовы

Источник материала: АФН

Власти Беларуси намерены ликвидировать Таварыства беларускай мовы (ТБМ), следует из писбма Верховного суда РБ.

Поскольку ТБМ является учредителем одних из последних независимых печатных изданий на белорусском языке - газет "Новы час" и "Наша слова", в случае ликвидации общества как юридического лица они также будут закрыты.

Согласно расписанию заседаний Верховного суда, иск Минюста к ТБМ будет рассмотрен 27 августа.

Таварыства беларускай мовы имени Франциска Скорины - одно из старейших общественных объединений Беларуси, оно было создано в 1989 году.