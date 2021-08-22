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В белорусских обменниках появились новые курсы валют

22.08.2021 09:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В обменных пунктах банков, которые работают на территории Беларуси, установлены новые курсы основных иностранных валют.

В белорусских обменниках появились новые курсы валют

По данным select.by на 08:40, в Минске они следующие:

  • доллар выгоднее всего можно продать по 2,515, а купить по 2,517 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,545);
  • евро 2,931 / 2,94 (2,97);
  • 100 российских рублей 3,375 / 3,394 (3,44).

Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (16-20 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала ростом трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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В обменных пунктах банков, которые работают на территории Беларуси, установлены новые курсы основных иностранных валют.
 
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