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В белорусских обменниках появились новые курсы валют
Источник материала: Навiны
В обменных пунктах банков, которые работают на территории Беларуси, установлены новые курсы основных иностранных валют.
По данным
Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (16-20 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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В обменных пунктах банков, которые работают на территории Беларуси, установлены новые курсы основных иностранных валют.
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