Источник материала: Салiдарнасць

Фигурант «дела PandaDoc», который накануне вышел на свободу , поблагодарил всех за поддержку.





Пост менеджера по продукту Виктора Кувшинова собрал сотни лайков и добрых слов из разных концов мира: «Няхай будзе шмат дабра, цяпла і любові, каб кампенсіраваць гэты несправядлівы час за кратамі!»; «Amazing news! It’s not only about Belarus, all people all around world was waiting this news!».