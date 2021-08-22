|
Назад в будущее. 22 августа год назад в трех фото: «Овощи не должны управлять продавцами» и «Мы не сепаратисты»
22.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Вспоминаем, каким был этот день в 2020-м.
Год назад, в пятницу 22 августа, в Минске прошло несколько ярких акций.
У Комаровки
Позже цепь сторонников перемен
22 августа в Гродно
В Гродно правитель
На провластный митинг свезли людей со всей области. Были тут и граждане с советскими, российскими флагами. И не только.
Небольшая компания с флагами российской националистической организации Национально-Освободительное Движение рассказали местному СМИ, что выступают за «восстановление отечества в границах 1945 года». «Мы не сепаратисты», — уточнили они.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Назад в будущее. 22 августа год назад в трех фото: «Овощи не должны управлять продавцами» и «Мы не сепаратисты»
Вспоминаем, каким был этот день в 2020-м.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)