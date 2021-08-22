Назад в будущее. 22 августа год назад в трех фото: «Овощи не должны управлять продавцами» и «Мы не сепаратисты»

Источник материала: Салiдарнасць

Вспоминаем, каким был этот день в 2020-м.

Год назад, в пятницу 22 августа, в Минске прошло несколько ярких акций.





У Комаровки собрались в цепь женщины с плакатами и цветами, что было в числе первых женских суббот. Одним из символов акции стал плакат «Овощи не должны управлять продавцами».





Позже цепь сторонников перемен разрослась до колонны , растянувшейся по маршруту Немига – проспект Независимости – Якуба Коласа.

22 августа в Гродно прилетел Александр Лукашенко. В этот день в областном центре его встречал Владимир Караник, пересевший из кресла главы Минздрава в кресло председателя Гродненского облисполкома.

В Гродно правитель назвал большую часть фотографий избитых людей «постановочными кадрами», а также призвал простить силовиков, «даже если они где-то ошиблись».

На провластный митинг свезли людей со всей области. Были тут и граждане с советскими, российскими флагами. И не только.

Небольшая компания с флагами российской националистической организации Национально-Освободительное Движение рассказали местному СМИ, что выступают за «восстановление отечества в границах 1945 года». «Мы не сепаратисты», — уточнили они.