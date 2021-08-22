Валерий Шарий: выступление белорусских тяжелоатлетов в Токио — это позор. Как они вообще готовились к Олимпиаде?

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опубликована на sb.by. Беседа с 74-летним экспертомна sb.by.





- Как вы оцените выступление белорусских тяжелоатлетов на Олимпиаде в Токио-2020? От Дарьи Наумовой и Евгения Тихонцова все ждали медалей…





- Позор. Хотя, признаться, предчувствовал, что нечто подобное вполне может случиться.





- На чем были основаны ваши предчувствия?





- На жизненном опыте и интуиции. Я ведь не слепой, вижу, что происходит в родном виде спорта, мне лапши на уши не навешаешь. Считаю, что все, кто причастен к данному провалу, должны честно признаться в своей недоработке и подать в отставку — в тренерском штабе сборной и в руководстве федерации давно назрели перемены, нужны новые люди.





- У вас, может быть, и кандидаты достойные на примете имеются?





- Конечно! Чем не кандидаты Леонид Тараненко и Виктор Шилай? Тараненко — это же легенда! Рекордсмен мира, потенциально, если бы не капризы судьбы, мог участвовать в пяти Олимпиадах и во всех побеждать или как минимум быть на пьедестале, в 40 лет человек чемпионат Европы выигрывал! А в белорусской тяжелой атлетике не востребован… А Шилай всю нашу женскую штангу, считай, с нуля поднял. Но его отодвинули от помоста, меня тоже изо всех списков вычеркнули… А ведь мы в штанге кое-что понимаем, не последние люди.





А то ведь анархия! Да� �я Наумова за пять лет после Игр в Рио не только не прибавила в результатах, а подняла в сумме меньше на 20 килограммов! Как можно так тренироваться? Чем они там занимались? А Тихонцов? Парня вообще повезли в Токио с травмой! А мог бы Эдуард Зезюлин, например, поехать, за третье место вполне был способен посражаться. Или Андрей Арямнов! Если бы он дурака не валял, не прыгал из веса в вес, мог тоже спокойно на пьедестал претендовать. Но у Андрюши давние проблемы — любит нарушать режим, много говорит и слишком увлечен собой. Характер такой. Однако уверен, что, если бы в сборной были авторитетные наставники, можно было вернуть Арямнова с небес на землю. Думаю, мы с Леонидом Тараненко вполне могли бы это сделать, взяв его в серьезный оборот.