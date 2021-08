«Грамадзтва цяпер знаходзіцца ў стане «таталітарнага трохкутніка». Псыхоляг пра сытуацыю ў Беларусі

Источник материала: Свабода

За апошнія месяцы рэпрэсіі супраць грамадзянскай супольнасьці і мірнага насельніцтва ў Беларусі ўзрасьлі, разгромленыя дзясяткі праваабарончых, недзяржаўных арганізацый, незалежных мэдыя. Ледзь не штодня ў кватэрах і офісах адбываюцца ператрусы. Джана называе гэта адным словам — «тэрор», і параўноўвае сучасную Беларусь з часамі сталінскіх рэпрэсій.

«Для кожнай савецкай рэспублікі быў адмысловы плян рэпрэсій, які „задаваўся“ Крамлём: колькі людзей трэба было злавіць, выслаць, забіць. Калі ў краіне тэрор, то самыя ганебныя, нізкія інстынкты тых, хто ў гэтым тэроры бярэ ўдзел, узрастаюць. Тады існаваў міт, што гэта трэба было для пабудовы дзяржавы, маўляў, лес сякуць, трэскі ляцяць, дзе лес — тыя, хто змагаўся з рэжымам, а трэскі — нявінныя. Усё гэта рабілася дзеля таго, каб пасеяць страх і выхаваць пакорлівасьць перад рэжымам», — кажа Джана Джавахішвілі.

