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Маэстро Спиваков: «Узнав о крайней жестокости, с которой белорусские власти подавляют волеизъявление граждан, не мог быть равнодушным»

22.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Виртуозный дирижер рассказывает, почему отказался от ордена Франциска Скорины, которым его наградил Лукашенко.

Маэстро Спиваков: «Узнав о крайней жестокости, с которой белорусские власти подавляют волеизъявление граждан, не мог быть равнодушным»

— Скорее, следование своей натуре, — рассказывает маэстро Владимир Спиваков в интервью российской Новой газете. — Я вообще по природе своей страдалец, у меня еще не атрофировалось чувство сострадания, и, узнав о крайней жестокости, с которой белорусские власти подавляют волеизъявление своих граждан, я не мог остаться равнодушным.

При этом, заметьте, не нарушил нашу Конституцию, в которой не значится, что гражданин РФ не имеет права не уважать президентов и премьер-министров ближнего или дальнего зарубежья.

— А сейчас что более всего задевает ваше гражданское чувство?

— Я в принципе не понимаю, почему свои должны издеваться над своими.

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Виртуозный дирижер рассказывает, почему отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко.
 
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