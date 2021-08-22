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Глава МИД Украины: прямых угроз от Беларуси нет, но все может измениться в любой момент

22.08.2021 09:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В настоящее время «очевидных прямых угроз» от Беларуси нет, но «в любой момент все может измениться», потому что «Александр Лукашенко может в любой момент принять любое решение», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинской редакции радио «Свобода».

«И к вот этим разным сценариям мы должны быть готовы», — подчеркнул он.

Глава МИД Украины: прямых угроз от Беларуси нет, но все может измениться в любой момент
Дмитрий Кулеба. Фото svoboda.org

По мнению главы украинской дипломатии, ситуация в Беларуси будет «качелями».

«Очевидно, что Александр Лукашенко хочет демонстрировать свою власть и мстить тем странам, которые, по его мнению, действуют против него, разными путями, в том числе пропуском незаконных мигрантов на границу с ЕС. Поэтому мы должны быть готовы к любому сценарию. И этот вопрос является абсолютно приоритетным для правительства, для президента», — сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина активно помогает Литве «отгораживаться колючей проволокой от Беларуси».

«Мы очень благодарны Литве за то, что она столь дружественная к нам и поддерживает всегда. И когда у нас появился повод поддержать их, мы сразу это сделали», — заявил руководитель внешнеполитического ведомства, отмечает БелаПАН.

 

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В настоящее время «очевидных прямых угроз» от Беларуси нет, но «в любой момент все может измениться», потому что «Александр Лукашенко может в любой момент принять...
 
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