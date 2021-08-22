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Холестерин можно снизить и без лекарств. Вот какие продукты нужно есть

22.08.2021 09:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Холестерин можно снизить и без лекарств. Вот какие продукты нужно есть

Диетолог Дюрдане Кескинер в беседе с газетой Sözcü рассказала, как без лекарств снизить уровень холестерина в организме, пишет РИА «Новости»

Есть два вида холестерина – «плохой» (ЛПНП) и «хороший» (ЛПВП), которые в организме должны быть сбалансированы.

Чтобы снизить уровень ЛПНП и повысить ЛПВП диетолог советует заниматься спортом регулярно и не допускать лишнего веса. А еще обязательно нужно придерживаться определенных правил в питании.

  • Сократить потребление жиров.
  • Больше употреблять ненасыщенные жиры, чем насыщенные. 
  • Избегать твердых жиров – например, сало, маргарин.
  • Не употреблять колбасные изделия, жирное мясо, жареную еду, фастфуд, молочные продукты выбирать нежирные.
  • Пить больше воды, есть больше клетчатки.

Специалист обращает внимание, что снизить уровень «плохого» холестерина можно и без лекарств. Для этого она советует есть следующие продукты:

  • бобовые (клетчатка), овсяные отруби, цельнозерновой хлеб;
  • фундук, грецкие орехи, семена льна (омега-3), миндаль, рыба;
  • репчатый лук (кварцетин);
  • чеснок (аллицин);
  • грейпфрут, яблоки, груши (пектин);
  • яблоки (кварцетин и пектин);
  • оливковое масло (мононенасыщенные жирные кислоты);
  • зеленый и черный чай (катехины).

 Фото: depositphotos.com 

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Диетолог Дюрдане Кескинер в беседе с газетой Sözcü рассказала, как без лекарств снизить уровень холестерина в организме, пишет РИА «Новости» Есть два вида...
 
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