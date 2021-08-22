Холестерин можно снизить и без лекарств. Вот какие продукты нужно есть

Источник материала: ОНТ

Диетолог Дюрдане Кескинер в беседе с газетой Sözcü рассказала, как без лекарств снизить уровень холестерина в организме, пишет РИА «Новости»

Есть два вида холестерина – «плохой» (ЛПНП) и «хороший» (ЛПВП), которые в организме должны быть сбалансированы.

Чтобы снизить уровень ЛПНП и повысить ЛПВП диетолог советует заниматься спортом регулярно и не допускать лишнего веса. А еще обязательно нужно придерживаться определенных правил в питании.

Сократить потребление жиров.

Больше употреблять ненасыщенные жиры, чем насыщенные.

Избегать твердых жиров – например, сало, маргарин.

Не употреблять колбасные изделия, жирное мясо, жареную еду, фастфуд, молочные продукты выбирать нежирные.

Пить больше воды, есть больше клетчатки.

Специалист обращает внимание, что снизить уровень «плохого» холестерина можно и без лекарств. Для этого она советует есть следующие продукты:

бобовые (клетчатка), овсяные отруби, цельнозерновой хлеб;

фундук, грецкие орехи, семена льна (омега-3), миндаль, рыба;

репчатый лук (кварцетин);

чеснок (аллицин);

грейпфрут, яблоки, груши (пектин);

яблоки (кварцетин и пектин);

оливковое масло (мононенасыщенные жирные кислоты);

зеленый и черный чай (катехины).

Фото: depositphotos.com

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