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Холестерин можно снизить и без лекарств. Вот какие продукты нужно есть
Источник материала: ОНТ
Диетолог Дюрдане Кескинер в беседе с газетой Sözcü рассказала, как без лекарств снизить уровень холестерина в организме,
Есть два вида холестерина – «плохой» (ЛПНП) и «хороший» (ЛПВП), которые в организме должны быть сбалансированы.
Чтобы снизить уровень ЛПНП и повысить ЛПВП диетолог советует заниматься спортом регулярно и не допускать лишнего веса. А еще обязательно нужно придерживаться определенных правил в питании.
Специалист обращает внимание, что снизить уровень «плохого» холестерина можно и без лекарств. Для этого она советует есть следующие продукты:
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Диетолог Дюрдане Кескинер в беседе с газетой Sözcü рассказала, как без лекарств снизить уровень холестерина в организме, пишет РИА «Новости» Есть два вида...
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