Жатва-2021: аграриям осталось убрать менее 5% площадей

Источник материала: ОНТ

Жатва подходит к финишу. Аграриям остается убрать менее пяти процентов площадей. Намолот превысил 6 миллионов сто тысяч тонн зерна.

Больше всех собрала Минская область – практически миллион шестьсот тысяч тонн. А вот по урожайности лидирует Гродненская область. Здесь собирают чуть более 37 центнеров с гектара. В пятерке лидеров по этому показателю и Клецкий район, где накануне отмечали «Дожинки». Праздник сбора урожая прошел и в некоторых других районах. По стране полностью завершить уборочную намерены за 4-5 дней.

Подписывайтесь на нас в Telegram