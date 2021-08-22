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Жатва-2021: аграриям осталось убрать менее 5% площадей

22.08.2021 09:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жатва-2021: аграриям осталось убрать менее 5% площадей

Жатва подходит к финишу. Аграриям остается убрать менее пяти процентов площадей. Намолот превысил 6 миллионов сто тысяч тонн зерна.

Больше всех собрала Минская область – практически миллион шестьсот тысяч тонн. А вот по урожайности лидирует Гродненская область. Здесь собирают чуть более 37 центнеров с гектара. В пятерке лидеров по этому показателю и Клецкий район, где накануне отмечали «Дожинки». Праздник сбора урожая прошел и в некоторых других районах. По стране полностью завершить уборочную намерены за 4-5 дней. 

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Жатва подходит к финишу. Аграриям остается убрать менее пяти процентов площадей. Намолот превысил 6 миллионов сто тысяч тонн зерна. Больше всех собрала Минская...
 
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