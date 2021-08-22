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Украинские верующие встретили массовыми протестами патриарха Константинопольского Варфоломея
Источник материала: ОНТ
На улицы украинских городов вышли сторонники единства православной церкви. Массовыми протестами встретили приезд патриарха Константинопольского Варфоломея.
Священнослужитель, которого винят в расколе церкви, прибыл по приглашению президента Зеленского. Митингами его встретили в аэропорту Киева, сопутствовали они и всему маршруту кортежа. Собрались люди также у гостиницы, где остановился священник, и у здания Верховной Рады. Также протесты прошли в других городах.
Ранее известные украинские ученые, музыканты, спортсмены опубликовали открытое письмо, в котором напомнили, что независимость неканонической Православной Церкви Украины привела к захвату храмов радикалами и безнаказанному избиению священников и верующих.
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На улицы украинских городов вышли сторонники единства православной церкви. Массовыми протестами встретили приезд патриарха Константинопольского Варфоломея. ...
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