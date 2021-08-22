ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ученые узнали о способности мозга предсказывать то, что произойдет дальше

22.08.2021 09:31 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Ученые узнали о способности мозга предсказывать то, что произойдет дальше

Ученые из Орхусского университета в Дании пришли к выводам, что мозг человека может воспроизвести продолжение мелодии, оборванной на середине, при этом проанализировав темп и ритм уже услышанной части, пишет РИА «Новости» со ссылкой на научный портал Association for Psychological Science.

В исследовании изучалась работа мозга, когда он определяет, где что-то заканчивается и начинается другое. Ученые экспериментировали с распознаванием отдельных музыкальных фраз посреди мелодий.

38 человек слушали произведение Баха, могли приостанавливать и возобновлять музыку на компьютере. Засекалось время, в течение которого слушатели задерживались на каждой фразе. В другом эксперименте участники слушали одни и те же музыкальные отрезки, а потом оценивали, полно ли они звучат. Оказалось, что испытуемые дольше задерживались на мелодиях, которые заканчивались большей неопределенностью.



Фото: depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые из Орхусского университета в Дании пришли к выводам, что мозг человека может воспроизвести продолжение мелодии, оборванной на середине, при этом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Маэстро Спиваков: «Узнав о крайней жестокости, с которой белорусские власти подавляют волеизъявление граждан, не мог быть равнодушным»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

21.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by