Ученые узнали о способности мозга предсказывать то, что произойдет дальше

Источник материала: ОНТ

Ученые из Орхусского университета в Дании пришли к выводам, что мозг человека может воспроизвести продолжение мелодии, оборванной на середине, при этом проанализировав темп и ритм уже услышанной части, пишет РИА «Новости» со ссылкой на научный портал Association for Psychological Science .

В исследовании изучалась работа мозга, когда он определяет, где что-то заканчивается и начинается другое. Ученые экспериментировали с распознаванием отдельных музыкальных фраз посреди мелодий.

38 человек слушали произведение Баха, могли приостанавливать и возобновлять музыку на компьютере. Засекалось время, в течение которого слушатели задерживались на каждой фразе. В другом эксперименте участники слушали одни и те же музыкальные отрезки, а потом оценивали, полно ли они звучат. Оказалось, что испытуемые дольше задерживались на мелодиях, которые заканчивались большей неопределенностью.









Фото: depositphotos.com

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