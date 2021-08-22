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Ученые узнали о способности мозга предсказывать то, что произойдет дальше
Источник материала: ОНТ
Ученые из Орхусского университета в Дании пришли к выводам, что мозг человека может воспроизвести продолжение мелодии, оборванной на середине, при этом проанализировав темп и ритм уже услышанной части,
В исследовании изучалась работа мозга, когда он определяет, где что-то заканчивается и начинается другое. Ученые экспериментировали с распознаванием отдельных музыкальных фраз посреди мелодий.
38 человек слушали произведение Баха, могли приостанавливать и возобновлять музыку на компьютере. Засекалось время, в течение которого слушатели задерживались на каждой фразе. В другом эксперименте участники слушали одни и те же музыкальные отрезки, а потом оценивали, полно ли они звучат. Оказалось, что испытуемые дольше задерживались на мелодиях, которые заканчивались большей неопределенностью.
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Ученые из Орхусского университета в Дании пришли к выводам, что мозг человека может воспроизвести продолжение мелодии, оборванной на середине, при этом...
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