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В Литве сторонники традиционных семейных ценностей готовятся к протесту

22.08.2021 09:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Литве сторонники традиционных семейных ценностей готовятся к протесту

Новая акция протеста готовится в Литве. На улицы выйдут сторонники традиционных семейных ценностей.

Митинг намечен на 10 сентября. Но после того, как в августе акция протеста противников ковидных паспортов закончилась беспорядками и стычками с полицией, муниципалитет пересматривает разрешение на шествие Союза семей. Но недовольных литовцев уже не остановить. Люди заявляют, что власть их не слышит ни по одному из ключевых вопросов. Такая вот демократия. 

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Новая акция протеста готовится в Литве. На улицы выйдут сторонники традиционных семейных ценностей. Митинг намечен на 10 сентября. Но после того, как в августе...
 
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