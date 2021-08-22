В Литве сторонники традиционных семейных ценностей готовятся к протесту

Источник материала: ОНТ

Новая акция протеста готовится в Литве. На улицы выйдут сторонники традиционных семейных ценностей.

Митинг намечен на 10 сентября. Но после того, как в августе акция протеста противников ковидных паспортов закончилась беспорядками и стычками с полицией, муниципалитет пересматривает разрешение на шествие Союза семей. Но недовольных литовцев уже не остановить. Люди заявляют, что власть их не слышит ни по одному из ключевых вопросов. Такая вот демократия.

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