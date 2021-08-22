Анджелина Джоли завела аккаунт в Instagram, чтобы рассказывать об афганцах. У нее уже почти 7 млн подписчиков!

Источник материала: ОНТ

Голливудская актриса и спецпосланник ООН по делам беженцев Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram, чтобы рассказывать об историях афганцев на фоне ситуации, сложившейся в стране, пишет РИА «Новости».

Письмо афганской девушки-подростка на своей странице Джоли выложила в первой публикации. Там говорится об изменении обстановки с приходом «Талибана» и захватом ими территорий. Подросток рассказала, что раньше афганцы жили обычной жизнью, а сейчас все боятся и считают, что нарушаются права людей. Хотя есть и такие, кто думает, что талибы изменились.

Известно, что актриса ранее скептически относилась к соцсетям. Однако сейчас в Instagram у нее уже почти 7 млн подписчиков.

Фото: depositphotos.com





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