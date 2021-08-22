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Анджелина Джоли завела аккаунт в Instagram, чтобы рассказывать об афганцах. У нее уже почти 7 млн подписчиков!
Источник материала: ОНТ
Голливудская актриса и спецпосланник ООН по делам беженцев Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram, чтобы рассказывать об историях афганцев на фоне ситуации, сложившейся в стране,
Письмо афганской девушки-подростка на своей странице Джоли выложила в первой публикации. Там говорится об изменении обстановки с приходом «Талибана» и захватом ими территорий. Подросток рассказала, что раньше афганцы жили обычной жизнью, а сейчас все боятся и считают, что нарушаются права людей. Хотя есть и такие, кто думает, что талибы изменились.
Известно, что актриса ранее скептически относилась к соцсетям. Однако сейчас в Instagram у нее уже почти 7 млн подписчиков.
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Анджелина Джоли завела аккаунт в Instagram, чтобы рассказывать об афганцах. У нее уже почти 7 млн подписчиков!
Голливудская актриса и спецпосланник ООН по делам беженцев Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram, чтобы рассказывать об историях афганцев на фоне ситуации,...
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