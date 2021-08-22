«За единую Беларусь!»: год исполнился патриотическому автопробегу

Источник материала: ОНТ

«За единую Беларусь!» За страну и независимость! Неравнодушные белорусы многочисленной колонной накануне проехали по столице. Первый патриотический автопробег, из которого выросло целое движение, состоялся ровно год назад.

Эту дату отметили новым заездом. А стартовали с той самой парковки, где в августе прошлого года собрались те, кто в непростое для страны время просто не смог по-другому – поднять государственные флаги и обозначить свою позицию движением вперед.

Самое заметное изменение за год – люди, объединенные идеей эволюционного развития страны и единения нации, выросли в одну большую семью. И в ней представители всей страны. Регионы традиционно подтягиваются к автопробегу. Неизменной остается лишь атмосфера.

Движение «Патриоты Беларуси» набирает обороты. Планы – огромные. Как, собственно, и будущее – позади пока лишь первый круг, и участники показали достойный результат.

Патриоты Беларуси стали не просто движением, а скорее политической силой, которую хорошо видно даже на самом высоком уровне. И Президент передал участникам движения символичный государственный флаг Беларуси, на котором своей рукой оставил надпись.

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