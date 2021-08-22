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«За единую Беларусь!»: год исполнился патриотическому автопробегу

22.08.2021 09:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«За единую Беларусь!»: год исполнился патриотическому автопробегу

«За единую Беларусь!» За страну и независимость! Неравнодушные белорусы многочисленной колонной накануне проехали по столице. Первый патриотический автопробег, из которого выросло целое движение, состоялся ровно год назад.

Эту дату отметили новым заездом. А стартовали с той самой парковки, где в августе прошлого года собрались те, кто в непростое для страны время просто не смог по-другому – поднять государственные флаги и обозначить свою позицию движением вперед. 

Самое заметное изменение за год – люди, объединенные идеей эволюционного развития страны и единения нации, выросли в одну большую семью. И в ней представители всей страны. Регионы традиционно подтягиваются к автопробегу. Неизменной остается лишь атмосфера. 

Движение «Патриоты Беларуси» набирает обороты. Планы – огромные. Как, собственно, и будущее – позади пока лишь первый круг, и участники показали достойный результат. 

Патриоты Беларуси стали не просто движением, а скорее политической силой, которую хорошо видно даже на самом высоком уровне. И Президент передал участникам движения символичный государственный флаг Беларуси, на котором своей рукой оставил надпись. 

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«За единую Беларусь!» За страну и независимость! Неравнодушные белорусы многочисленной колонной накануне проехали по столице. Первый патриотический автопробег,...
 
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