Стартуют Армейские международные игры «АрМИ-2021»

Источник материала: ОНТ

Состязания сильных, метких и выносливых! 22 августа стартуют Международные армейские игры «АРМИ-2021».

Официальное открытие по традиции – в Брестской крепости. Накануне на площади церемониалов прошла генеральная репетиция. Посоревнуются в военном мастерстве представители семнадцати стран, это больше, чем в прошлом году. Изменились и условия некоторых конкурсов. На «Снайперский рубеж» выйдут только профессионалы, большой интерес вызвала и «Полярная звезда», количество команд-соперниц увеличилось с двух до девяти.

Беларусь примет три конкурса Армейских игр. Два из них пройдут на полигоне под Брестом, еще один – в Минской области.

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