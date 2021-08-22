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Стартуют Армейские международные игры «АрМИ-2021»

22.08.2021 09:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стартуют Армейские международные игры «АрМИ-2021»

Состязания сильных, метких и выносливых! 22 августа стартуют Международные армейские игры «АРМИ-2021». 

Официальное открытие по традиции – в Брестской крепости. Накануне на площади церемониалов прошла генеральная репетиция. Посоревнуются в военном мастерстве представители семнадцати стран, это больше, чем в прошлом году. Изменились и условия некоторых конкурсов. На «Снайперский рубеж» выйдут только профессионалы, большой интерес вызвала и «Полярная звезда», количество команд-соперниц увеличилось с двух до девяти. 

Беларусь примет три конкурса Армейских игр. Два из них пройдут на полигоне под Брестом, еще один – в Минской области. 

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Теги: Брест
 
 
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Состязания сильных, метких и выносливых! 22 августа стартуют Международные армейские игры «АРМИ-2021».  Официальное открытие по традиции – в Брестской крепости....
 
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